Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé inquiète au plus haut sommet de l'État !

Publié le 28 février 2022 à 15h45 par A.C.

Les débats autour de l’avenir de Kylan Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine en juin prochain, semblent dépasser les frontières du football.

Il n’a que 23 ans, mais il semble déjà être un symbole pour tout le sport et la jeunesse française. C’est en tout cas ce que l’on peut comprendre depuis quelques mois, avec l’arrivée de nouveaux acteurs plutôt inattendus dans l’interminable feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Plusieurs candidats à la présidentielle comme Anne Hidalgo et Yannick Jadot se sont en effet prononcés en faveurs d’une prolongation au Paris Saint-Germain, une option qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com gagne du terrain. Même le président Emmanuel Macron a pris la parole à ce sujet et El Mundo a expliqué qu’il militerait également pour que Mbappé reste au PSG, tout comme l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy.

Des répercussions sur tout le sport français ?