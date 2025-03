PSG : Messi et Neymar virés, c'est totalement validé !

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG a arraché sa qualification en quart de finale de Ligue des champions sur la pelouse de Liverpool. Les hommes de Luis Enrique ont réalisé une incroyable performance et semblaient être une véritable équipe, ce qui n’était pas forcément le cas par le passé avec Lionel Messi et Neymar, par exemple.

Après une cruelle défaite 1-0 au match aller, les pronostics n’étaient donc pas très favorables pour le PSG qui devait éliminer Liverpool, la meilleure équipe d’Europe, pour se qualifier en quart de finale de Ligue des champions. Finalement, les Parisiens ont réussi presque l’impensable, en venant s’imposer à Anfield, forteresse quasi imprenable.

« Le PSG est certainement plus une équipe »

Le PSG a acquis son succès grâce à des hommes clés comme Ousmane Dembélé et Gianluigi Donnarumma, mais il a surtout donné l’impression d’être une véritable équipe, un collectif. Une chose qui n’était pas évidente à l’époque de Messi et Neymar, d’après le journaliste d'EuropaCalcio Rafaelle Campo, interrogé par Le Parisien. « Le PSG est certainement plus une équipe depuis qu’il a cessé de collectionner les images comme il l’a fait avec Messi ou Neymar, et surtout depuis qu’il a décidé de miser sur un entraîneur aussi bon que Luis Enrique pour le long terme. »

L’image du PSG change

Forcément, une telle victoire fait les affaires du PSG. Cela change l’avis de certains observateurs, qui commencent à ne plus voir le club de la capitale que par le prisme de l’argent, comme le souligne Rafaelle Campo. « Cette nouvelle politique d’Al-Khelaïfi commence à porter ses fruits. Autour de moi, beaucoup de collègues commencent à changer d’avis. Ils voient la qualité là où ils voyaient l’argent avant. »