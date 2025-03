PSG : Hanouna fait une folle prédiction à Al-Khelaïfi en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG verra les quarts de finale de la Ligue des champions. Le club parisien s'est qualifié pour la prochaine étape en battant Liverpool, chez lui (0-1, 1-4 t.a.b). Un exploit retentissant évoqué, ce mercredi, par Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste. Proche de Nasser Al-Khelaïfi, il lui a adressé un message de félicitations.

Présent au Parc des Princes lors du huitième de finale aller de Ligue des champions perdu par le PSG face à Liverpool, Cyril Hanouna a observé de loin le match retour. Depuis son canapé, l’animateur a vécu avec beaucoup de joie la victoire du club parisien à Anfield au terme de la séance de tirs au but. Un scénario prédit par l’animateur.

Hanouna rend hommage au PSG

« Je voudrais dire bravo au PSG. Je voudrais embrasser mon ami Nasser. Je vous jure que c’est vrai, vous pourrez lui demander. La semaine dernière, le match s’est fini. J’étais au Parc et je lui ai dit : « Les joueurs ont fait un match exceptionnel, tu peux aller dire que tu es fier d’eux, et tu verras qu’ils vont gagner la semaine prochaine, ils vont gagner 1-0 la semaine prochaine et on va gagner aux penaltys » » a confié Hanouna sur le plateau de TPMP.

« Nasser est sur un nuage »

Il a félicité le PSG et Nasser Al-KhelaÏfi pour cette incroyable exploit. « Je suis tellement heureux pour Nasser puisqu’ils sont tous sur ses côtes. Dès que quelqu’un réussi, ils sont tous sur leurs côtes. Heureusement qu’il y a Nasser Al-Khelaïfi, heureusement qu’il y a le PSG. S’il n’y avait pas le PSG, vous vous rendez-compte, le football français, ce serait très difficile. Nasser sait comme je l’aime, comme c’est mon ami. Je suis vraiment heureux pour lui et c’est un garçon exceptionnel. C’est mon ami et j’étais heureux pour mon ami. Je suis heureux pour lui, je l’ai eu aujourd’hui, il est sur un nuage » a-t-il lâché ce mercredi.