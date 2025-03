«Pas un génie», Pierre Ménès se lâche sur un joueur du PSG !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a éliminé Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Pierre Ménès a analysé les performances individuelles des joueurs de Luis Enrique, notamment de Willian Pacho.

Défait face à Liverpool au Parc des Princes (0-1), le PSG a réussi à renverser son adversaire en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. En effet, les hommes de Luis Enrique ont composté leur billet pour le tour suivant de la C1 à l'issue de la séance des tirs au but (0-1, 1-4).

«Pacho n'est pas un génie du foot avec la balle»

Via Face à Pierrot, Pierre Ménès a analysé en détail la prestation individuelle et collective des joueurs du PSG, égratignant Willian Pacho. « En deuxième période, évidemment, la domination de Liverpool a été beaucoup plus intensive, et on a vu un Paris extrêmement solide sur le plan défensif, avec un Pacho qui n'est pas un génie du foot avec la balle, mais qui est d'une solidité incroyable, un Nuno Mendes qui a parfaitement contrôlé Mohamed Salah sur l'ensemble du match, un Marquinhos qui a été impeccable quand il était sur le terrain, un Beraldo qui est bien rentré derrière, et Hakimi qui, même s'il n'a pas été extraordinaire sur le plan offensif, a été très fort défensivement aussi », a-t-il déclaré, avant d'en rajouter une couche.

«Pacho est d'une solidité incroyable»

« Et Donnarumma, qu'on avait beaucoup critiqué pour sa main molle lors du but d'Elliott au match aller, a été impeccable cette fois, réalisant quelques beaux arrêts, même si, sur certains arrêts, il y a eu une faute ou un hors jeu déjà signalé par l'arbitre. Surtout, il s'est imposé dans les airs, alors pas toujours de façon extrêmement orthodoxe, mais au moins, il n'est pas resté vissé sur sa ligne, il est sorti, il a boxé des ballons, et il a contribué à rassurer l'ensemble de son équipe sur le plan défensif. Pendant la prolongation, Paris a retrouvé de la maitrise avec Vitinha et Nuno Mendes à la baguette. Zaire-Emery est super bien rentré dans le match, comme Désiré Doué, et Dembélé a obligé Alisson a un très belle arrêt d'une frappe enroulée du pied droit », s'est enflammé Pierre Ménès dans une vidéo postée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot.