Mbappé - PSG : La menace lâchée en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, tout le monde savoure déjà l'hypothèse de retrouvailles avec Kylian Mbappé en demi-finales. Pour cela, il faudra que le Real Madrid éliminé l'Atlético, mais Stéphane Guy prévient déjà les Parisiens au sujet d'un futur affrontement avec le Real Madrid.

Après la victoire du PSG à Anfield (1-0), le club de la capitale s'est donc qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens affronteront très probablement Aston Villa au prochain tour avant d'hypothétiques retrouvailles avec Kylian Mbappé en demi-finale. D'ailleurs, Stéphane Guy lâche un avertissement au PSG à ce sujet alors qu'il débâtait avec Johan Micoud.

Stéphane Guy prévient le PSG

« Johan (Micoud, NDLR) fait une fixette sur Mbappé. La patte de Mbappé sur les résultats du PSG est indiscutable. Ils ont fait finale et demi-finale. Comme d’habitude, on a la mémoire très courte dans le football », lâche le journaliste sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de prévenir le PSG au sujet d'éventuelles retrouvailles avec Kylian Mbappé.

«J’espère pour toi que le PSG ne va pas croiser le Real Madrid en demi-finale»

« J’espère pour toi que le PSG ne va pas croiser le Real Madrid en demi-finale et que Mbappé ne marquera pas à l’aller et au retour. A chaque émission, tu veux réduire Mbappé, et c’est très français d’ailleurs. On réduit, on réduit... Mbappé tu en parles à longueur d’émission », ajoute Stéphane Guy.