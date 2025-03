PSG : Mbappé zappé, il pique une énorme crise de jalousie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la victoire du PSG face à Liverpool en Ligue des champions ce mardi soir (0-1, 1-4 t.a.b), les langues se délient. Sur sa chaîne Youtube, Romain Molina a lié cet exploit au départ de Kylian Mbappé cet été. Selon lui, cette opération aurait libéré le club parisien et le vestiaire. Il faut dire que les crises de jalousie étaient choses courantes la saison dernière.

Au bout de l’effort, le PSG a arraché son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions en venant à bout d’une sérieuse équipe de Liverpool. Le club parisien devient, par ailleurs, la première équipe française à repartir d’Anfield avec une qualification. Sur sa chaîne Youtube, Romain Molina a analysé cette victoire dont Luis Enrique est l’un des grands instigateurs. Le technicien espagnol est parvenu à créer une unité dans le groupe, une solidarité ressentie dans les efforts déployés durant la prolongation. Le coach du PSG est parvenu à monter une équipe, une vraie, laissant derrière lui les conflits qui avaient animé la saison précédente.

Le PSG libéré après le départ de Mbappé ?

Comme indiqué par le journaliste, un homme cristallisait toutes les tensions : Kylian Mbappé. Tout au long de la saison dernière, l’international français aurait piqué des crises de jalousie comme lorsqu’il s’était aperçu que Kang-In Lee vendait plus de maillots que lui. Ou encore lorsque le PSG avait ordonné un second vote pour désigner le porteur du brassard de capitaine pour éviter toutes frictions avec Mbappé. Un second tour qui n’avait pas changé l’identité du vainqueur, à savoir Marquinhos.

« C’était invivable »

Selon Molina, l’ambiance est plus saine dans le groupe parisien depuis le départ de Mbappé au Real Madrid. Et cela se ressent sur le terrain. « Ça a épuré le vestiaire. Il y avait une telle toxicité dans le club, c’était invivable et ça rejaillissait sur le groupe. Tu avais l’impression qu’on parlait plus de polémiques extra-sportives que de terrain et de jeu. Et c’était comme ça ces dernières années. Les gens en avaient marre » a confié Molina ce mercredi.