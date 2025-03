TPMP - Hanouna : L’hommage spécial à une star du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Accusant un retard d’un but après l’aller, le PSG devait renverser Liverpool à Anfield pour continuer en Ligue des Champions. C’est ce qui a été fait, le club de la capitale s’imposant aux tirs au but. Pour cela, Paris a pu compter sur un très grand Gianluigi Donnarumma. L’Italien qui a d’ailleurs été salué par Cyril Hanouna sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.

Critiqué après le match aller, Gianluigi Donnarumma avait à coeur de se racheter lors du match retour face à Liverpool. Et à Anfield, le gardien du PSG a été plus qu’au rendez-vous. Infranchissable dans le temps additionnel puis les prolongations, l’Italien a brillé lors de l’exercice des tirs au but. Donnarumma a arrêté deux tentatives, permettant alors au PSG de se qualifier pour les quarts de finale.

« Bravo à lui »

Ce mercredi soir, sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna est revenu sur la victoire du PSG. Le présentateur a alors tenu à saluer la performance de Gianluigi Donnarumma, lâchant en direct : « Vous savez que Donnarumma, le gardien du PSG, a gagné 4 séances de tirs au but sur 5. C’est un des plus forts. Bravo à lui. C’est vrai qu’on lui est tombé dessus. Mais je suis heureux pour le PSG ».

Hanouna heureux pour Al-Khelaïfi

Cyril Hanouna a également eu un mot pour Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, confiant : « Je suis vraiment heureux pour lui et c’est un garçon exceptionnel. C’est mon ami et j’étais heureux pour mon ami. Je suis heureux pour lui, je l’ai eu aujourd’hui, il est sur un nuage ».