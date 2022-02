Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle de taille se confirme pour le retour de Kean

Publié le 28 février 2022 à 20h45 par A.C.

Leonardo aimerait récupérer Moise Kean, actuellement prêté par Everton à la Juventus. Mais la tâche ne s’annonce pas simple...

Au Paris Saint-Germain, il a signé la meilleure saison de sa carrière avec 17 buts toutes compétitions confondues. Pourtant, Moise Kean n’a pas été gardé au terme de son prêt et après un retour exprès à Everton il a retrouvé son club formateur de la Juventus. Les choses ne se passent pas au mieux pour Kean et ainsi la presse italienne a récemment relancé les spéculations autour d’un retour au Paris Saint-Germain, où Leonardo semble tout particulièrement l’apprécier. Il ne faut toutefois pas oublier que le prêt de l’attaquant de 21 ans dure jusqu’en juin 2023 et la Juventus devrait donc le casser, pour que le PSG puisse faire quelque chose.

Allegri veut garder Kean