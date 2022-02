Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé prend une grande décision pour son avenir !

Publié le 28 février 2022 à 12h45 par A.M.

En fin de contrat au PSG en juin prochain, Kylian Mbappé semblait être sur le départ vers le Real Madrid. Mais sa position commencerait clairement à évoluer.

D'ici la fin de la saison, l'avenir de Kylian Mbappé risque de tenir en haleine les supporters du PSG et du Real Madrid. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain, mais alors qu'il avait réclamé son départ l'été dernier, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir bien qu'il soit autorisé à discuter avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, au sein de son entourage, l'idée d'une prolongation au PSG n'est pas exclue. Sa mère fait notamment partie des partisans de rester une saison supplémentaire à Paris.

Mbappé souhaiterait rester un an de plus au PSG