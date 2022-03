Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone vend la mèche dans le dossier Erling Haaland !

Publié le 1 mars 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Dirigeants du FC Barcelone, Joan Laporta et Enric Masip ont ouvert la porte à une arrivée d'Erling Haaland. Les responsables catalans auraient rencontré l'agent du joueur pour évoquer son avenir.

En Espagne, deux joueurs font, quotidiennement, les gros titres de la presse sportive. Kylian Mbappé, en raison de son avenir incertain au PSG et sa possible arrivée au Real Madrid à la fin de la saison, mais aussi Erling Haaland, pour des raisons semblables. Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2024, l’international norvégien serait en pleine réflexion et ne fermerait pas la porte à un départ en Liga. Désireux de remporter des trophées collectifs et individuels, le buteur de 21 ans envisagerait de quitter le club de la Ruhr. L’avant-centre pourrait dévoiler sa décision avant la fin du mois de mars afin notamment que son équipe puisse préparer sereinement sa succession. Mais aussi pour permettre aux prétendants d’avancer leurs pions. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG est l’un d’eux. Le club parisien a fait d’Erling Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Alors qu’il pourrait quitter le Borussia Dortmund pour seulement 75M€ en raison de l’entrée en vigueur de sa clause libératoire, les clubs espagnols se montreraient très actifs.

Laporta a rencontré Mino Raiola

Ces dernières semaines, les dirigeants du Real Madrid et du FC Barcelone ont rencontré l’entourage d’Erling Haaland. Le Real Madrid a déjà avancé ses pions. Président de la Casa Blanca , Florentino Perez serait en contact permanent avec Mino Raiola et d’autres proches de l’attaquant pour évoquer une arrivée cet été. Son homologue, Joan Laporta, aurait également tenté de convaincre son représentant. Accompagné de Jordi Cruyff, le dirigeant de la formation blaugrana a rencontré l’agent du joueur à Monaco le 16 février dernier selon le journaliste italien Fabrizio Romano. Le cas Erling Haaland a évidemment été évoqué, même si la teneur des discussions n’a pas été dévoilée. Ce mardi, le président du FC Barcelone a été interrogé sur une possible arrivée de la nouvelle star du ballon rond.

« Haaland ? La direction sportive travaille »