Mercato - PSG : Le FC Barcelone a déjà lancé l’opération Haaland !

Publié le 1 mars 2022 à 17h10 par A.C.

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haalad fait l’objet de nombreuses convoitises, avec le Paris Saint-Germain prêt à se battre avec le FC Barcelone pour l’avoir.

Ou jouera Erling Haaland la saison prochaine ? Si pour Kylian Mbappé cela se décidera sans aucun doute entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, l’avenir du Norvégien est totalement ouvert. Son nom est lié aux plus grands clubs du monde et son entourage semble déjà avoir fait le tour des principaux prétendants, laissant donc penser à un énorme transfert à la fin de la saison. Le PSG est dans le coup, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’Haaland est l’un des profils étudiés pour justement pallier un éventuel départ de Mbappé à la fin de son contrat.

Laporta est allé voir Raiola à Monaco

Il faudra se méfier du FC Barcelone ! D’après les informations de Fabrizio Romano, la piste Haaland c’est du sérieux pour le club catalan, qui cherche une nouvelle star pour guider son projet. Le journaliste italien explique ainsi que le président Joan Laporta et le dirigeant Jordi Cruyff se seraient rendus à Monaco pour y rencontre Mino Raiola, le 16 février dernier. Ces trois personnes auraient donc parlé d’Erling Haaland, mais également d’autres joueurs de l’écurie de Raiola qui intéressent beaucoup le Barça.