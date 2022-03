Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste à 35M€ se confie sur son avenir !

Publié le 2 mars 2022 à 15h00 par La rédaction

Considéré comme un crack au Brésil, Angelo, l’ailier de Santos, est pisté par le FC Barcelone. Le jeune brésilien a parlé de ce qu’il voulait pour son avenir.

A 17 ans, Angelo est déjà considéré comme un crack au Brésil. Avec Santos, le Brésilien enchaîne les bonnes performances et attire l’œil des grosses écuries européennes. Grâce à un accord signé avec Andres Rueda, le président du club auriverde, le FC Barcelone aurait la priorité pour s’attacher les services d’Angelo. Son prix serait fixé à 35M€. Reste à savoir ce que le jeune brésilien souhaite pour son avenir.

« Je rêve de jouer la Ligue des champions, la Premier League, la Liga, la Coupe du monde »