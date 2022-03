Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La famille Mbappé veut tout relancer pour sa prolongation !

Publié le 2 mars 2022 à 12h15 par B.C.

Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine. Cependant, dans l’entourage du Bondynois, on ne ferme pas la porte à une prolongation au PSG.

La dernière offre du PSG fera-t-elle basculer le dossier Mbappé ? D’après les informations divulguées par Le Parisien ce lundi soir, les Qataris aurait formulé une proposition colossale à l’international français pour un nouveau contrat de deux saisons. Si Kylian Mbappé acceptait de prolonger, il pourrait percevoir un nouveau salaire annuel de 50M€ nets ainsi qu’une prime de fidélité de 100M€. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid, mais cette offensive parisienne pourrait faire de l’œil à l’entourage de l’attaquant.

L’entourage de Mbappé pas contre une prolongation