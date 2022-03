Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre à prévoir pour cette star d'Ancelotti ?

Publié le 2 mars 2022 à 7h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio devrait rencontrer sa direction cet été pour discuter d'une prolongation. En cas d'échec dans les négociations, le club merengue devrait pousser son attaquant espagnol vers la sortie.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2023, Marco Asensio aurait d'ores et déjà tranché quant à son avenir. Selon les informations d' AS , l'international espagnol voudrait continuer son aventure au Real Madrid. Ainsi, Marco Asensio devrait rencontrer sa direction cet été pour parler d'une prolongation. Mais si un accord était impossible à trouver avec son numéro 11, Carlo Ancelotti devrait faire tout son possible pour s'en débarrasser au prochain mercato.

Marco Asensio vendu en cas d'échec pour une prolongation ?