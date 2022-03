Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se mobilise pour l'avenir d'Ousmane Dembélé !

Publié le 14 mars 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé va partir librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscients de la situation, Xavi et Jordi Cruyff ont interpellé leur numéro 7.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Ousmane Dembélé est incertain depuis de longues semaines. Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017 pour faire oublier le départ de Neymar vers le PSG, le champion du monde français n'a pas du tout rempli sa mission. Peu épargné par les pépins physiques, Ousmane Dembélé n'a pas réussi à enchainer les performances de haut niveau depuis sa signature au Barça. Une situation qui aurait pu provoquer son départ à plusieurs reprises. Toutefois, aucun club n'a jamais fait le nécessaire pour le recruter. Et alors qu'il n'a jamais prolongé Ousmane Dembélé, le FC Barcelone se retrouve aujourd'hui dans une position plus que critique. Alors qu'Ousmane Dembélé sera en fin de contrat le 30 juin, le club catalan risque de le voir partir pour 0€ s'il ne parvient pas à lui faire signer un nouveau bail. Et sachant que les négociations n'ont toujours pas abouties, Joan Laporta a tenté de le vendre cet hiver, sans succès. Désormais, Ousmane Dembélé peut boucler un transfert libre et gratuit avec le club de son choix depuis le 1er janvier et le Barça ne peut rien faire pour l'en empêcher, à moins qu'il ne lui fasse finalement rempiler.

«Le public voit que tu donnes tout pour le Barça et tu ne peux pas tromper les gens du Camp Nou»

En attendant de sceller son avenir, Ousmane Dembélé continue de jouir de la confiance de Xavi - même si la direction du Barça aurait voulu le mettre au placard jusqu'à la fin de son contrat - et il lui rend bien. En effet, le numéro 7 catalan enchaine les gros matchs depuis la fin du mercato hivernal malgré sa situation contractuelle délicate. Et alors qu'Ousmane Dembélé a fait forte impression face à Osasuna ce dimanche soir (4-0), Xavi a tenu à lui rendre hommage, tout en se prononçant sur son cas. « Si tu es performant, tu rends les gens heureux. Le public voit que tu donnes tout pour le Barça et tu ne peux pas tromper les gens du Camp Nou. Il a fait un très bon match » , a confié Xavi, le technicien du FC Barcelone, en conférence de presse d'après-match.

«Il a fait un bon match, comme beaucoup de joueurs qui terminent leur contrat»