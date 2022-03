Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est plié pour l’avenir d’Amine Harit !

Publié le 14 mars 2022 à 11h10 par La rédaction

Décisif à Brest lors de la belle victoire de l’OM (1-4), Amine Harit a relancé les questions sur son avenir. Cependant, l’international marocain devrait poursuivre sa carrière loin de la cité phocéenne.

Et soudain, revoilà Amine Harit… Dimanche soir, l’international marocain a retrouvé le chemin des terrains. Depuis le match contre Bordeaux en janvier dernier, Harit n’avait pas été titularisé une seule fois par Jorge Sampaoli en Ligue 1. Avec l’absence de Dimitri Payet, le milieu offensif de l’OM avait l’occasion de se montrer. Et c’est chose faite. Souvent critiqué pour son manque de réalisme, Amine Harit a répondu en inscrivant un but et délivrant une passe décisive lors de la victoire 1-4 de l’OM à Brest. De quoi remettre en question son avenir…

Un avenir loin de Marseille ?