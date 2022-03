Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme bombe sur le retour de Leo Messi au FC Barcelone !

Publié le 13 mars 2022 à 21h10 par B.C.

Alors que Lionel Messi peine à trouver sa place au PSG, le père de l’Argentin aurait approché le FC Barcelone pour discuter d’un retour cet été.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, Lionel Messi peine à faire l’unanimité. Avec 7 buts et 11 passes décisives, l’Argentin est vivement critiqué pour son rendement, et l’élimination du PSG par le Real Madrid en Ligue des champions n’a rien arrangé. Ce dimanche face à Bordeaux (3-0), Lionel Messi a été conspué par une grande partie du Parc des Princes, ce qui ne risque pas d’arranger son intégration à Paris, alors que plusieurs sources assurent que Lionel Messi est loin d’être heureux au PSG. De quoi relancer l’hypothèse d’un possible retour en Catalogne.

Le père de Messi aurait approché le Barça