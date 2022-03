Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour ces deux dossiers prioritaires de Xavi !

Publié le 13 mars 2022 à 21h00 par A.D.

Alors que Gavi et Ronald Araujo seront en fin de contrat le 30 juin 2023, le FC Barcelone voudrait à tout prix les prolonger pour ne pas les voir partir. Toutefois, les négociations seraient actuellement bloqués entre le Barça et ses deux joueurs.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi aurait deux dossiers prioritaires à régler avant l'ouverture du mercato estival. Alors que Gavi et Ronald Araujo seront en fin de contrat le 30 juin 2023, le coach du FC Barcelone serait déterminé à les prolonger pour ne pas les voir partir. D'autant que plusieurs écuries européennes, dont le PSG, seraient en embuscade pour le crack de 17 ans. Toutefois, les discussions ne seraient pas du tout en bonne voie actuellement.

Les négociations avec Ronald Araujo et Gavi seraient bloquées