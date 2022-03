Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça chauffe en coulisse pour ce cadre de Xavi !

Publié le 11 mars 2022 à 23h30 par La rédaction

En fin de contrat cet été, Sergi Roberto serait sur les tablettes de l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros seraient très attentifs à sa situation.

Le temps passe et la situation de Sergi Roberto ne s’éclaircit toujours pas. Tout proche d’être prolongé l’été dernier, le milieu de terrain espagnol a finalement dû prendre son mal en patience puisque le FC Barcelone a priorisé les prolongations de Pedri et Ansu Fati. Avant de se focaliser sur celles de Gavi et Ronald Araujo… Résultat, Sergi Roberto est en fin de contrat en juin et ne sait toujours pas où il jouera l’an prochain. Heureusement pour lui, une porte de sortie viendrait de s’ouvrir.

Un coup à la Luis Suarez ?