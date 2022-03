Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi le Qatar est tranquille avec Lewandowski…

Publié le 11 mars 2022 à 22h10 par La rédaction

Le PSG ne devra pas affronter la concurrence du Real Madrid pour Robert Lewandowski. Analyse.

Alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich en fin de saison, Robert Lewandowski pourrait disposer d’une possibilité de départ cet été. Son ancien agent, Maik Barthel, a livré son sentiment sur le futur choix du buteur polonais dans Bild : « Il y a quelque chose que Robert n’aime pas dans le Bayern Munich et qui le dérange. En fait, cela se voit à la façon dont lui et le club s’expriment et au fait qu’il n’y a toujours pas de conversations sur le renouvellement. Mon expérience avec lui et son entourage me fait dire qu’il veut partir dans un autre grand club international… de préférence le Real Madrid, ça a toujours été son grand objectif. En fait, je pense que c’est tout à fait possible ».

Doublon avec Benzema au Real...

Ces réflexions de l’ancien agent de Lewandowski tendent à confirmer que l’intention du joueur est bien de changer de club cet été. En revanche, lorsque l’on analyse la situation, la piste Real Madrid est bouchée pour le Polonais. En effet, avec l’arrivée quasi certaine désormais de Kylian Mbappe, le Real Madrid risque l’embouteillage en attaque si un autre buteur XXL débarque. Autant pour Haaland, l’autre futur grand attaquant de la prochaine décennie, le club merengue est prêt à réfléchir à différentes formules, entre un départ de Karim Benzema à un an de la fin de son contrat ou un prêt d’un an du Norvégien à Dortmund, autant il ne fera rien pour Lewandowski, qui a le même âge que Benzema et qui ne représente donc pas une solution d’avenir pour Madrid. En conséquence, le PSG ne devra pas affronter la concurrence madrilène pour le Polonais.