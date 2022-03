Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tente de plomber un énorme coup du PSG !

Publié le 11 mars 2022 à 13h00 par A.M.

En quête d'un avant-centre en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone s'intéresserait notamment à Robert Lewandowski.

Le marché des avant-centres risque d'être très animé l'été prochain. Et pour cause, entre la situation de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG, celle d'Erling Haaland qui devrait quitter le Borussia Dortmund ou encore Robert Lewandowski qui semble encore dans le flou, ça va bouger sur le marché. Et le FC Barcelone devrait être particulièrement actif. Malgré l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, le Barça veut un numéro 9 d'envergure et multiplie les pistes prestigieuses.

Le Barça suit aussi Lewandowski