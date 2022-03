Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante du clan Lewandowski sur son avenir !

Publié le 11 mars 2022 à 7h15 par D.M.

Ancien agent de Robert Lewandowski, Maik Barthel a laissé entendre que l'international polonais pourrait quitter le Bayern Munich pour rejoindre une équipe d'envergure comme le Real Madrid.

La défaite du PSG face au Real Madrid ce mercredi pourrait être celle de trop pour Kylian Mbappé. C’est en tout cas ce qu’annonce la presse espagnole ce jeudi après l’élimination du club parisien en Ligue des champions. En fin de contrat avec l’équipe française, le joueur de 23 ans pourrait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, même si sa mère milite pour une prolongation de courte durée selon les informations exclusives du 10Sport.com. Conscient des envies de départ de Mbappé, le PSG a coché plusieurs noms pour le remplacer. Erling Haaland (Borussia Dortmund) figure en tête de la short-list des dirigeants parisiens aux côtés de Robert Lewandowski comme l’avait révélé le 10Sport.com en août dernier. Mais à en croire son ancien agent, l’international polonais rêve du Real Madrid.

Lewandowski désireux de rejoindre le Real Madrid selon son ancien agent