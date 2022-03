Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet ancien du club qui affiche un gros regret sur son départ...

Publié le 11 mars 2022 à 3h30 par A.M.

Barré par la concurrence, Stefan Bajic reconnait qu'il regrette de ne pas avoir eu plus sa chance à l'ASSE, son club formateur.

Formé à l'ASSE, Stefan Bajic a rapidement été présenté comme l'un des plus grands espoirs à son poste. Cependant, il n'a jamais réussi à s'imposer chez les Verts, et c'est même un autre portier issu de la formation stéphanoise qui a pris la place dans les buts, à savoir Etienne Green. Cet hiver, l'ASSE a en plus obtenu le prêt de Paul Bernardoni, ce qui ne laisse plus d'options à Stefan Bajic qui s'est finalement engagé à Peu en Ligue 2. Et il reconnaît qu'il a un petit regret.

Bajic a des regrets