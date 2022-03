Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le verdict est tombé pour Jorge Sampaoli !

Publié le 11 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations au sujet de l’avenir de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, le technicien argentin semble tranquille pour le moment.

Récemment interrogé au micro de RMC Sport , le président de l’OM Pablo Longoria faisait une annonce très claire au sujet de Jorge Sampaoli : « J'ai plein de confiance envers Sampaoli depuis le premier jour. Ma situation est de prendre de la hauteur avec le projet. Je suis satisfait du travail qu’il a fait. J’ai envie de continuer avec ce projet », a clairement indiqué Longoria, qui n’entend donc pas se séparer de Sampaoli malgré les critiques dont ce dernier fait l’objet depuis plusieurs semaines sur le banc de l’OM. Et cette position ne semble pas avoir évolué.

Sampaoli toujours pas menacé

En effet, L’Equipe a expliqué jeudi dans ses colonnes que l’OM aurait fermement démenti en interne et à différents niveaux toute menace planant au-dessus de Jorge Sampaoli. En clair, pour le moment, il n’est pas question d’envisager une séparation avec le technicien argentin qui a été nommé il y a un peu plus d’un an sur le banc de l’OM.