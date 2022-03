Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès n’a qu’une certitude pour l’avenir de Kylian Mbappé…

Publié le 11 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG et annoncé comme la grande priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé a-t-il fait un pas de plus vers l’écurie espagnole après le match de mercredi soir en Ligue des Champions ? Pierre Ménès livre son point de vue.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en janvier dernier, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid étant donné que son contrat arrivera à expiration avec le PSG en juin prochain, et par conséquent, il paraît difficile d’imaginer une prolongation de dernière minute pour l’attaquant français. Une tendance renforcée par l’élimination du PSG mercredi soir en Ligue des Champions face au Real Madrid, et au moment d’évoquer le feuilleton Mbappé, Pierre Ménès garde une certaine prudence.

« Il montré un investissement jusqu’au bout »