Mercato - PSG : A Doha, on avait des gros doutes sur Pochettino !

Publié le 10 mars 2022 à 22h15 par A.C.

Très critiqué en ce moment, notamment avec l’élimination du PSG de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino aurait bien pu être débarqué plus tôt cette saison.

C’est un échec total. Au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, tout est remis en question, des joueurs jusqu’aux dirigeants. C’est notamment le cas de Leonardo et de Mauricio Pochettino, le premier coupable d’avoir construit une équipe ingérable et le second jugé incapable de la faire jouer. Comme nous vous l’avions révélé sur le10sport.com, un départ de Pochettino est depuis longtemps évoqué au sein du PSG, mais son directeur sportif pourrait également payer le prix de cette nouvelle catastrophe.

Pochettino gardé faute de remplaçants