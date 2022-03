Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution trouvée pour ce flop de Leonardo ?

Publié le 10 mars 2022 à 21h10 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a recruté Georginio Wijnaldum librement et gratuitement. Toutefois, l'ancien de Liverpool ne s'est pas du tout imposé à Paris pour le moment. Ainsi, le club parisien pourrait profiter de l'intérêt de l'Inter pour se débarrasser de son milieu de terrain néerlandais dès la prochaine fenêtre de transferts.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec Liverpool, Georginio Wijnaldum a décidé de partir librement et gratuitement pour se lancer un tout nouveau défi. Alors qu'il était tout proche de rejoindre le FC Barcelone, l'international néerlandais s'est finalement ravisé et a signé un bail de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2024, avec le PSG. Toutefois, Georginio Wijnaldum peut déjà regretter ce choix, puisqu'il n'arrive pas du tout à obtenir les bonnes grâces Mauricio Pochettino à Paris. Et pour se relancer, l'ancien de Liverpool aurait l'occasion de rejoindre l'Inter.

L'Inter n'a pas oublié Georginio Wijnaldum, mais...