Mercato - PSG : Leonardo reçoit de terribles nouvelles pour Lewandowski !

Publié le 10 mars 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit le 1er juillet. Pour pallier le possible départ de son numéro 7, Leonardo a prévu de se jeter en priorité sur Erling Haaland, puis sur Robert Lewandowski en cas d'échec avec le Norvégien. Et ce qui concerne le buteur du Bayern, le direction sportif du PSG devrait se frotter au FC Barcelone et à Manchester United.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. Avant la déroute parisienne face au club merengue, l'attaquant français a pris un engagement moral avec Florentino Pérez pour un transfert libre et gratuit cet été, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors qu'il pourrait perdre Kylian Mbappé pour 0€, Leonardo a déjà tout prévu pour pallier son potentiel départ. En effet, le directeur sportif du PSG a identifié ses deux cibles préférentielles pour l'éventuelle succession de son numéro 7. Selon Le 10 Sport, Erling Haaland est sa grande priorité, tandis que Robert Lewandowski est son plan B. Et en ce qui concerne le buteur du Bayern, le PSG serait soumis à une lourde concurrence.

Robert Lewandowski, le plan B du Barça après Erling Haaland ?

Selon les informations de SPORT , le FC Barcelone verrait d'un bon oeil l'idée de recruter Robert Lewandowski. Toutefois, l'international polonais ne serait qu'un plan B après Erling Haaland pour le Barça, comme c'est le cas pour le PSG. En effet, Xavi serait prêt à se jeter sur Robert Lewandowski en cas d'échec avec le buteur du Borussia Dortmund. Et à en croire le média espagnol, l'opération Lewandowski serait dans les cordes du coach catalan, puisque la star du Bayern est lié à son club jusqu'au 30 juin 2023.

Manchester United s'est renseigné sur Robert Lewandowski