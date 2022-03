Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict tombe pour Robert Lewandowski !

Publié le 10 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Apprécié de la direction du PSG, Robert Lewandowski pourrait ne pas débarquer à Paris en raison de la réticence du Bayern Munich de laisser filer le Polonais.

En fin de contrat à l’été 2023, Robert Lewandowski serait susceptible de quitter cet été le Bayern Munich et la Bundesliga, l’élite du football allemand qu’il côtoie depuis 2010. Et alors qu’une prolongation de contrat n’a toujours pas été convenue entre les dirigeants du Bayern Munich et le clan Lewandowski, le PSG garderait un oeil sur l’évolution de la situation du Polonais en Bavière. Le10sport.com vous avait d’ailleurs révélé en août dernier qu’avec Erling Braut Haaland, Lewandowski était une option étudiée par les décideurs du PSG.

Le Bayern ferme la porte à un départ de Lewandowski