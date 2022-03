Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba brouille les pistes pour son avenir…

Publié le 10 mars 2022 à 6h15 par Th.B.

Alors que William Saliba a fait savoir qu’il était heureux à l’OM, le défenseur central prêté par Arsenal aurait la ferme intention de faire son trou chez les Gunners la saison prochaine.

Bien qu’il rencontre quelques difficultés ces derniers temps après avoir démarré la saison sur les chapeaux de roues avec l’OM comme il l’a lui-même reconnu, William Saliba pourrait ne pas rempiler pour le prochain exercice à l’Olympique de Marseille. D’une part en raison de l’expiration de son prêt convenu avec Arsenal en juin prochain et d’une autre pour la simple et bonne raison que la volonté de Saliba résiderait à faire ses preuves à Arsenal.

Saliba veut prouver sa valeur à l’OM