Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un chouchou du Vélodrome veut revenir au club !

Publié le 10 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Ancien joueur de l’OM désormais au Bayern Munich, Bouna Sarr a gardé un attachement particulier pour le club phocéen et n’exclut pas d’y revenir un jour.

Même s’il a longtemps était considéré comme un milieu offensif avant d’être finalement reconverti en latéral droit par Rudi Garcia et qu’il a composé avec la concurrence d’Hiroki Sakai à l’OM, Bouna Sarr (30 ans) a laissé un souvenir fort au Vélodrome. L’international sénégalais, qui est resté cinq saisons, a finalement rejoint le Bayern Munich en 2020 pour 8M€, mais son histoire avec l’OM n’est peut-être pas terminée…

« J’aimerais forcément revenir »