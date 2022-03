Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau calvaire en vue pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 10 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Devenu indésirable aux yeux de Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez était d’ailleurs passé tout proche d’un départ en janvier. Et la situation pourrait même empirer avec le possible retour anticipé de Samuel Gigot…

Interrogé en février dans la presse espagnole, Alvaro Gonzalez n’avait pas hésité à régler ses comptes avec l’OM après son départ avorté durant le mercato hivernal, lui qui avait été poussé vers la sortie : « Les dirigeants m’ont rabaissé d’une manière incompréhensible après la façon dont je me suis comporté, que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur » , indique Alvaro. Le défenseur central espagnol vit donc une période compliquée à l’OM, et cela ne devrait pas aller en s’arrangeant…

Alvaro plombé par le retour de Gigot de Russie ?