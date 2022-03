Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, Romeyer... La grande annonce de Markarian !

Publié le 9 mars 2022 à 21h30 par D.M.

Annoncé comme un proche de Roland Romeyer et candidat au rachat de l'ASSE, Olivier Markarian a pris ses distances avec le dirigeant stéphanois sur les réseaux sociaux.

Cela va faire bientôt un an que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont fait part, publiquement, de leur envie de passer la main et de vendre l’ASSE. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dossier traîne en longueur, en raison notamment de la situation sportive délicate des Verts . Mais ce n’est pas l’unique raison. Les deux dirigeants ne sont pas convaincus par les projets présentés. La situation pourrait bien se décanter à la fin de la saison, même si les candidats ne se bousculent pas. L’un des plus motivés se nomme Olivier Markarian, ancien PDG de Markal et annoncé comme un proche de Roland Romeyer.

« Je ne suis pas concerné par ce conglomérat »