Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi connait la réponse de Paulo Dybala !

Publié le 9 mars 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala serait suivi de près par plusieurs cadors européens, dont le FC Barcelone. Alors qu'une réunion aurait été programmée ce jeudi entre la direction turinoise et l'agent du joueur, celle-ci devrait finalement être reportée de plusieurs semaines. Lors de ce prochain rendez-vous, la Vieille Dame devrait proposer une offre revue à la baisse à Paulo Dybala, mais ce dernier ne devrait pas l'accepter. Ainsi, le joyau argentin serait prêt à écouter la proposition du Barça et des autres clubs intéressés par lui.

Lié à la Juventus jusqu'au 30 juin, Paulo Dybala partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation du joyau argentin, Xavi serait en embuscade pour boucler un nouveau coup XXL à 0€, après Dani Alves et Pierre-Emerick Aubameyang. Et pour le coach du FC Barcelone toutes les planètes seraient en train de s'aligner concernant Paulo Dybala. En effet, selon les indiscrétions de Goal Italia , confirmée par Nicolo Schira et Calciomercato.it , la Juventus aurait prévu dans un premier temps de rencontrer l'agent Jorge Antun ce jeudi en début d'après-midi. Et ce rendez-vous avec le représentant de Paulo Dybala avait pour but d'évoquer l'avenir du joueur, mais surtout sa prolongation. Toutefois, d'après la presse italienne, les Bianconeri auraient finalement décidé de remettre cette réunion à plus tard. Et alors que Massimiliano Allegri compterait fixer une date précise dans les prochains jours, celle-ci devrait être en tous les cas postérieure au huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Villarreal de mercredi prochain.

Paulo Dybala pourrait recaler la Juventus

D'après Calciomercato.it , cet énième contre-temps dans les négociations entre la Juventus et le clan Dybala serait un terrible signal quant à la prolongation éventuelle du joueur. Comme l'a indiqué le média transalpin, le renouvellement de contrat de Paulo Dybala serait aujourd'hui plus complexe que jamais. En effet, la Juve devrait revoir sa dernière proposition à la baisse, qui aurait avoisiné les 9M€ nets annuels. Ainsi, il y aurait peu de chances que Paulo Dybala accepte la nouvelle offre de la Juventus. Conscientes de la situation, plusieurs écuries européennes seraient déjà au travail pour boucler un coup XXL à 0€ avec le joyau argentin.

Paulo Dybala prêt à écouter les offres du Barça, de l'Inter et de l'Atlético ?