Mercato - Barcelone : Tout se joue maintenant pour Paulo Dybala !

Publié le 8 mars 2022 à 16h00 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala intéresse un grand nombre de clubs, dont le PSG ou encore le FC Barcelone.

L’attaque du Paris Saint-Germain devrait changer la saison prochaine. Kylian Mbappé semble toujours plus proche d’un départ, alors que nous vous avons révélé sur le10sport.com l’existence d’un accord de principe avec le Real Madrid, tandis que d’autres comme Mauro Icardi pourraient être poussés vers la sortie. Une des meilleures solutions, qui plus est à moindre cout, pourrait être Paulo Dybala. Capitaine de la Juventus, il se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat et si un accord a souvent été évoqué en Italie, il n’y aurait toujours rien pour le moment. Une occasion en or pour le PSG, qui devra tout de même se méfier du FC Barcelone ou encore de Liverpool.

Ça passe ou ça casse entre la Juventus et Dybala