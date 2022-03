Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Xavi avec Paulo Dybala !

Publié le 7 mars 2022 à 22h30 par A.D.

Alors que son contrat avec la Juventus arrivera à terme le 30 juin, Paulo Dybala susciterait l'intérêt du FC Barcelone. Et heureusement pour le club emmené par Xavi, la Vieille Dame hésiterait à prolonger son numéro 10 à cause de ses problèmes de blessures.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le FC Barcelone serait en embuscade pour boucler un gros coup à 0€, comme il a pu le faire avec Dani Alves et Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, la Juventus ne serait pas décidée à laisser filer Paulo Dybala librement et gratuitement. Dans cette optique, le club turinois aurait programmé une rencontre avec son numéro 10 ce jeudi, et ce, pour discuter d'une prolongation. Mais heureusement pour le FC Barcelone, la Vieille Dame ne serait pas totalement convaincue par l'idée de renouveler le contrat de Paulo Dybala.

La prolongation de Paulo Dybala bloquée par ses blessures à répétition ?