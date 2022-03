Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rendez-vous décisif pour ce cadre de Tuchel ?

Publié le 7 mars 2022 à 21h00 par Th.B.

Ouvert à l’idée de s’attacher les services de César Azpilicueta, capitaine de l’équipe de Thomas Tuchel, le FC Barcelone attendrait une réunion au sommet avec Chelsea dans l’optique d’éviter que le champion d’Europe ne lève l’option pour une année supplémentaire incluse dans le contrat du défenseur.

Après Memphis Depay, qui pourrait plier bagage à la prochaine intersaison ou encore Sergio Agüero qui a été contraint de prendre sa retraite en raison de sa situation cardiaque, Joan Laporta pourrait à nouveau tenter de rafler de bonnes opérations sur le marché des agents libres en marge du prochain mercato estival. Ce serait notamment le cas de Franck Kessié ou encore d’Andreas Christensen dont les contrats envers le Milan AC et Chelsea prendront fin à l’issue de la saison. Mais ce ne serait pas tout puisque chez les Blues , le président du FC Barcelone compterait mettre la main sur un autre agent libre et qui plus est le capitaine de l’effectif entraîné par Thomas Tuchel : César Azpilicueta.

Le Barça attend un entretien avec Chelsea pour Azpilicueta