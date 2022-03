Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Wijnaldum déjà connue ?

Publié le 8 mars 2022 à 0h15 par La rédaction

Dans le dur au PSG, Georginio Wijnaldum intéresserait trois clubs de Premier League. Le milieu hollandais pourrait partir après une petite saison en France.

Son aventure au PSG tourne au vinaigre. Fort de son expérience à Liverpool, Georginio Wijnaldum est venu à Paris dans l’optique de s’imposer comme un titulaire en puissance au milieu de terrain. Hormis une prestation de qualité à Leipzig où il a inscrit un doublé, Wijnaldum ne fait pas l’unanimité. A tel point que l’international néerlandais est déjà annoncé sur le départ…

Trois clubs anglais suivraient Georginio Wijnaldum

Dimanche, la presse italienne annonçait un intérêt de l’Atlético de Madrid. Ce lundi, c’est l’Angleterre qui s’invite dans la course. D’après les informations d’Ekrem Konur, trois clubs de Premier League seraient intéressés par Georginio Wijnaldum. Vu le rendement qu’il a au PSG, Leonardo ne devrait pas le retenir à tout prix cet été. Et un retour en Angleterre pourrait être privilégié pour Wijnaldum, lui qui a passé six saisons en Premier League.