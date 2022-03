Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coéquipier de Cristiano Ronaldo pour oublier Kylian Mbappé ?

Publié le 7 mars 2022 à 21h15 par Th.B.

Alors qu’il n’a pas été titularisé lors des trois dernières sorties de Manchester United en Premier League, Marcus Rashford prendrait en considération un départ de son club de toujours. En parallèle, le PSG garderait un oeil sur ce dossier.

Depuis le début de l’année civile, Marcus Rashford a vu son temps de jeu diminuer jusqu’à témoigner d’un changement total de statut à Manchester United. Malgré le départ en prêt d’Anthony Martial au FC Séville cet hiver, l’attaquant des Red Devils alternait entre une place de titulaire à un rôle de remplaçant courant janvier avant de plus régulièrement être aligné dans le onze de départ de Ralf Rangnick en février. Cependant, lors des eux dernières sorties de United, Rashford a dû se contenter de quelques minutes en deuxième période et n’était même pas entré en jeu face à Leeds. Une situation qui l’agacerait particulièrement selon The Guardian qui a affirmé ce lundi que l’international anglais formé à Manchester United se poserait de sérieuses questions sur la suite de sa carrière à Old Trafford alors que la presse anglaise dévoilait ces dernières semaines que le nom de Marcus Rashford aurait ses partisans au PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé et ce, depuis l’été dernier.

Le PSG toujours à l’affût pour Rashford !