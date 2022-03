Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a un allié colossal pour son avenir !

Publié le 7 mars 2022 à 18h10 par Th.B.

Désireux de s’asseoir sur le banc de Manchester United et ce, bien que son contrat au PSG n’expirera qu’en juin 2023, Mauricio Pochettino pourrait compter sur un certain Sir Alex Ferguson. Explications.

Après Thomas Tuchel à seulement six mois de la fin de son contrat, le PSG pourrait-il remercier Mauricio Pochettino au terme de la saison, soit à un an de l’expiration de son engagement contractuel envers le Paris Saint-Germain ? Le10sport.com vous dévoilait en novembre dernier que le cas Pochettino engendrait de grandes discussions en coulisses. Pour autant, le directeur sportif Leonardo a affirmé pour L’Équipe la semaine dernière ne pas avoir songé à changer d’entraîneur. De son côté, Mauricio Pochettino rêverait de prendre place sur le banc de Manchester United.

Sir Alex Ferguson pour plaider la cause de Mauricio Pochettino à United ?