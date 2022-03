Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti va dicter le feuilleton Pochettino !

Publié le 7 mars 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino est notamment annoncé du côté de Manchester United et du Real Madrid, l’entraîneur du PSG serait grandement dépendant de Carlo Ancelotti. Explications.

Et si l’aventure parisienne de Mauricio Pochettino prenait fin à l’issue de la saison ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 9 novembre dernier, l’entraîneur du PSG, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2023, fait débat en coulisse et un changement de coach ne semble pas être une hypothèse à écarter à la fin de la saison. Pour ce qui est de l’avenir de Pochettino, Manchester United serait une possibilité. Néanmoins, Carlo Ancelotti pourrait redistribuer les cartes à en croire la presse britannique.

Ancelotti décisif pour l’avenir de Pochettino ?