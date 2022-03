Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lance un ultimatum à Ancelotti pour son avenir !

Publié le 6 mars 2022 à 16h15 par Th.B.

Mercredi prochain, l’aventure de Carlo Ancelotti au Real Madrid pourrait prendre une énorme tournure en cas d’élimination face au PSG au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, lui qui serait la clé de l’avenir de Mauricio Pochettino…

De retour au Real Madrid en toute fin de saison dernière après près de six ans passés éloigné du Santiago Bernabeu, Carlo Ancelotti serait déjà à nouveau en difficulté sur le banc merengue. En effet, malgré la première place occupée par la Casa Blanca en Liga, les décideurs du Real Madrid ne seraient pas emballés par le jeu prôné par les hommes de Carlo Ancelotti qui pourraient dès mercredi prochain sortir par la petite porte en 1/8ème de finale de la Ligue des champions. Le coach italien pourrait le payer de sa place selon Ian McGarry.

Une qualification face au PSG ou…