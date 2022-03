Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Carlo Ancelotti rebat les cartes pour l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 6 mars 2022 à 14h15 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino envisagerait sérieusement en coulisse de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United ou le vestiaire du Real Madrid après son éventuel départ du PSG, Carlo Ancelotti aurait été contacté par les dirigeants des Red Devils…

Dans le cadre du prochain mercato estival, Manchester United devrait nommer son futur entraîneur et donc le successeur de l’intérimaire Ralf Rangnick. Bien qu’il soit engagé au PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne semble plus faire l’unanimité comme le10sport.com vous le signalait déjà au début du mois de novembre dernier. Et son rêve serait de s’asseoir sur le banc de Manchester United selon différents médias anglais. Cependant, ESPN et The Times ont récemment affirmé que Carlo Ancelotti serait une option prise en considération par les décideurs du pensionnaire de Premier League. Et la tendance se confirme…

Un entretien vieux de deux semaines entre Manchester United et Ancelotti ?