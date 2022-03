Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bataille royale est déjà programmée pour Haaland !

Publié le 6 mars 2022 à 12h45 par Th.B.

Alors que le PSG envisage d’attirer Erling Braut Haaland pour remplacer Kylian Mbappé, le Manchester City de Pep Guardiola serait prêt à livrer une rude bataille à la fois au PSG, ainsi qu’au Real Madrid et au FC Barcelone pour le buteur du Borussia Dortmund.

Bien qu’il connaisse une saison plus délicate que les deux dernières, en raison de pépins physiques l’éloignant régulièrement des terrains, Erling Braut Haaland dispose toujours d’une belle cote sur le marché des transferts. En effet, l’international norvégien de 21 ans pourrait d’ailleurs quitter le Borussia Dortmund dès le 31 mai prochain, soit au moment de l’activation de sa clause libératoire fixée entre 75 et 80M€. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, le PSG songeait déjà à Haaland pour le remplacement de Kylian Mbappé l’été prochain. Cependant, le directeur sportif Leonardo et les hauts représentants du PSG auront fort à faire pour s’attacher les services du serial buteur du Borussia Dortmund.

Guardiola met la pression au PSG pour Haaland !