Mercato - PSG : Mino Raiola est en mission pour Paul Pogba !

Publié le 6 mars 2022 à 11h30 par Th.B.

Bien que Leonardo semble toujours être aussi déterminé à accueillir Paul Pogba au PSG, la Juventus serait prête à considérablement chambouler les plans du directeur sportif parisien et ce, grâce à Mino Raiola.

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible, à l’instar de la dernière intersaison, de tenter de boucler de nouveaux coups sur le marché des agents libres. Outre Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ainsi que Lionel Messi sont venus déposer leurs valises au Paris Saint-Germain l’été dernier. Directeur sportif du PSG, Leonardo serait prêt à réitérer cette expérience en fin de saison et notamment via les dossiers Ousmane Dembélé ainsi que Paul Pogba. D’ailleurs, pour ce qui est du milieu de terrain de Manchester United, il se pourrait que le PSG lui propose un pont d’or. The Independent affirmait en août dernier qu’un salaire de 600 000€ par semaine pouvait lui être proposé. Cependant, les envies du principal intéressé pourraient contrecarrer les plans de Leonardo et de l’ensemble de la direction du PSG. Certes, 90min a révélé ces dernières heures que grâce à l’éventuel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG disposerait d’un espace suffisant au sein de sa masse salariale afin d’accueillir Paul Pogba. Cependant, le média britannique n’a pas manqué de faire savoir que le champion du monde serait prêt à effectuer son grand retour à la Juventus, soit six ans après son départ.

La Juventus prépare le terrain pour Pogba avec Raiola…

Et ce n’est pas la Gazzetta dello Sport qui affirmera le contraire. À en croire les informations communiquées par le média transalpin, les discussions auraient été initiées par Mino Raiola. L’agent de Paul Pogba échangerait déjà avec les dirigeants de la Juventus dans le cadre de l’éventuel grand retour de Paul Pogba. La Vieille Dame aurait déjà posée une condition pour cette opération auprès du clan Pogba qui serait la suivante : être mise au courant des offres formulées à Paul Pogba et à son entourage par Mino Raiola, qu’elles proviennent du PSG ou du Real Madrid entre autres. De son côté, et toujours d’après la Gazzetta , la Juventus proposerait un contrat de trois ans assorti d’un salaire de base annuel de 7,5M€ comprenant des bonus permettant à Pogba d’à terme percevoir des revenus allant jusqu’à 10M€.

…mais Allegri refuse de s’enflammer !