Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur l'avenir de Paul Pogba !

Publié le 5 mars 2022 à 15h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi, Massimiliano Allegri a été interrogé sur la rumeur Paul Pogba. A en croire la presse italienne, la Juventus envisagerait de lui proposer un gros contrat.

Lié à Manchester United jusqu’en juin prochain, Paul Pogba va faire parler de lui dans les prochaines semaines. Les jours avancent et le scénario d’un départ à la fin de la saison prend doucement forme. Les équipes intéressées commencent à se positionner à l’instar du PSG. Le club parisien aurait fait de Paul Pogba sa priorité pour renforcer le milieu de terrain. Mais ces dernières heures, la Gazzetta dello Sport évoque un intérêt grandissant de la Juventus. La formation italienne envisagerait de lui proposer un salaire annuel de 10M€ avec l'espoir d’acter sa signature.

« Ce n'est pas le moment de parler de nouvelles recrues »