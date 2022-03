Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Le feuilleton Dembélé est totalement relancé !

Publié le 5 mars 2022 à 13h30 par Bernard Colas

À quelques mois de la fin de contrat d’Ousmane Dembélé avec le FC Barcelone, l’avenir de l’international français n’a jamais semblé aussi incertain.

Écarté du groupe professionnel et poussé vers la sortie par le FC Barcelone en janvier dernier, Ousmane Dembélé semblait avoir atteint le point de non-retour avec le club culé. Pourtant, quelques semaines après, l’international français figure toujours dans l’effectif de Xavi et parvient même à s’illustrer avec les Blaugrana . Malgré les sifflets du Camp Nou, Ousmane Dembélé a réalisé une prestation de haute volée face à l’Athletic Bilbao (1 but, 2 passes décisives), tandis qu’en interne, on envisage à nouveau la prolongation du champion du monde tricolore. « Dans le football, on ne peut rien exclure. Jamais. Tout à coup, il ne pouvait plus jouer et maintenant il joue. J'ai déjà dit dans ma présentation qu’il peut être le meilleur à son poste. Je crois qu'il peut le faire dans chaque match. C'est à lui et au club de décider », confiait Xavi le week-end dernier, avant l’appel du pied de Joan Laporta en direction d’Ousmane Dembélé, dans des propos accordés à la Cadena SER : « Il a pris connaissance de notre proposition et sait que nous avons toujours voulu qu'il reste. Nous espérons qu'à la fin de la saison, il réfléchira à nouveau. » Une nouvelle stratégie de la part des Blaugrana qui pourrait fonctionner.

Dembélé et le Barça prêts à trouver un accord, mais…

Et pour cause, Ousmane Dembélé serait disposé à donner son aval pour une prolongation. D’après les informations du quotidien catalan Sport , l’attaquant a réitéré en interne sa volonté de rester au FC Barcelone, et ce malgré l’échec des négociations cet hiver. Ses relations avec Xavi sont excellentes, et l’ancien indésirable du club culé serait très reconnaissant envers l’entraîneur blaugrana qui a milité pour son retour dans l’équipe première. Du côté des dirigeants, on est également ouvert à l’idée de reprendre les discussions comme l’a clairement expliqué Joan Laporta. Le FC Barcelone pourrait proposer un contrat de courte durée à Ousmane Dembélé afin de le laisser maître de son destin pour son avenir. En revanche, comme cet hiver, Moussa Sissoko pourrait être à l’origine de tensions entre le club et son joueur. La direction attendrait un geste de la part de l’agent du Français, qui n’aurait toujours pas entrepris de démarches pour rouvrir les négociations. Malgré ces divergences dans le camp Dembélé, le FC Barcelone pourrait être en position de force.

Juve, Bayern, Chelsea… La liste des prétendants se réduit pour Dembélé

À en croire Sport , le champ des possibilités s’est réduit pour l’avenir d’Ousmane Dembélé. D’une part, la Juventus ne veut pas contrarier le Barça en raison de leur association dans le projet de la Super Ligue , incitant les Bianconeri à se retirer du dossier malgré leur intérêt pour l’international français. De plus, l’arrivée de Dusan Vlahovic et la possible prolongation de Paulo Dybala pourraient conduire à la Juve à ne pas réactiver la piste menant à Dembélé. D’autre part, Chelsea est actuellement dans le flou concernant son futur. Le départ de son propriétaire Roman Abramovitch justifié par la guerre en Ukraine a créé de nombreux doutes en interne, provoquant la paralysie des dossiers jusqu'à nouvel ordre. Enfin, le Bayern Munich aurait fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de se positionner pour Ousmane Dembélé. De son côté, Manchester United serait toujours intéressé, bien qu’il n’est pas certain que les Red Devils acceptent de répondre aux exigences du clan Dembélé si la concurrence n’est plus aussi importante. Reste enfin le PSG, dont la position reste incertaine.

Quid du PSG ?