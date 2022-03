Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réponse fracassante du PSG pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 5 mars 2022 à 4h45 par T.M.

Alors qu’Ousmane Dembélé est annoncé avec insistance au PSG pour la saison prochaine, il n’en serait rien. Explications.

Si Ousmane Dembélé est toujours un joueur du FC Barcelone, son avenir reste plus incertain que jamais. Arrivant au terme de son contrat avec le Barça, le Français ne dirait pas non à poursuivre l’aventure en Catalogne, mais pour cela, il faudra trouver un accord entre les deux parties. Finalement, Dembélé pourrait faire ses valises et c’est notamment au PSG qu’il a été annoncé. D’ailleurs, selon certains, il existerait déjà un pré-accord avec l’ancien joueur de Dortmund pour son arrivée à l’intersaison.

C’est non pour le PSG ?