Mercato - OM

Mercato : L’OM lâche l’affaire pour ce joli coup en Ligue 1

Publié le 4 mars 2022 à 16h45 par Alexis Bernard

Positionné sur Junior Sambia l’hiver dernier, l’OM ne semble plus intéressé par le latéral de Montpellier, pourtant libre en juin.

Dans les dernières heures du mercato hivernal, l’OM se tenait prêt à dégainer pour Junior Sambia. Comme expiqué par le10sport.com à l’époque, les équipes de Pablo Longoria étudiaient très sérieusement la possibilité de recruter le Montpelliérain dès cet hiver dans la perspective des sanctions à l’encontre de l’OM suite au dossier Pape Gueye. Finalement, les Marseillais ont préféré ne pas bouger en janvier, donnant rendez-vous au prochain été.

Sambia, plus d’actualité