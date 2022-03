Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare un grand ménage dans l’effectif de Xavi !

Publié le 4 mars 2022 à 14h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone est loin d’avoir réglé tous ses problèmes financiers, Joan Laporta espère se séparer de plusieurs joueurs lors du mercato estival, afin de lui permettre notamment d’accueillir Erling Haaland.

Grâce à son mercato hivernal de qualité, marqué par les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone s’est relancé et enchaîne les bons résultats. Joan Laporta ne compte pas s’arrêter là et prévoit de nouvelles arrivées cet été. En défense, César Azpilicueta, Andreas Christensen, Noussair Mazraoui et José Luis Gayá seraient visés, tandis que la priorité offensive se nomme Erling Haaland. Mais pour parvenir à ses fins avec l’attaquant du Borussia Dortmund, le FC Barcelone devra renflouer ses caisses, de quoi provoquer un grand ménage au sein de l’effectif de Xavi.

Une vague de départs au Barça ?